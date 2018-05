Igor Dodon afirmă că 1,5 milioane de moldoveni ar fi semnat pentru o „republică prezidențială”

09:00

În Marea Neagră are loc, sub coordonarea Forţelor Navale Române, cel mai mare exerciţiu NATO din acest an, organizat pe flancul sud-estic al Alianţei. Participă peste 2.300 de militari americani, britanici, bugari, greci, români, spanioli şi turci, alături de efective din Ucraina, care are statut de observator, precum şi 21 de nave, 10 aeronave de luptă şi un submarin.