Noul KIA Niro EV a fost comandat de peste 5000 de oameni în doar trei zile

Expert: Cele mai mari venituri în bugetul național nu mai vine de la vamă Vama nu mai este motorul creșterii veniturilor la Bugetul Public Național (BPN) înregistrând cea mai slabă performanță în acumularea veniturilor bugetare, afirmă expertul economic Veaceslav Ioniță. Astfel, potrivit lui, economia deja de jumătate de an trage primele semnale de alarmă. Chiar dacă veniturile BPN au înregistrat creștere în primul trimestru, totuși ritmul de creștere a încetinit de două ori față de sfârșitul anului 2016 — prima jumătate a anului 2017. Ioniță susține că, încetinirea se datorează cea mai mare parte stopării creșterii încasărilor de la vamă atât a TVA cât și a Accizelor. „În 2017 pentru asigurarea veniturilor bugetare în contextul lipsei de finanțare externă, Serviciul Vamal a înăsprit puternic politicile sale, fapt ce a permis creșteri substanțiale de venituri. Majorările s-au datorat creșterii valorii declarate în vamă a mărfurilor importate și creșterea presiunii fiscale pe unitate de marfă importată, lucru resimțit puternic de toți importatorii și în mod special de cei mici", spune expertul. Astfel, el spune că această sursă de acumulare a veniturilor bugetare s-a epuizat deja spre finele anului 2017. „Or, Guvernul a anticipat acest fenomen și a prognoza pentru 2018 o creștere de 0% a încasărilor din TVA la mărfurile importate. Fapt care cel mai probabil și se va realiza", afirmă Ioniță. Totodată, această situație neplăcută cu încasările de la vamă nu pun în pericol executarea BPN pentru 2018, deoarece Guvernul în mod prudențial a aprobat un buget foarte pesimist cu o creștere de 6,8%, față de majorarea reală de 16,2% în 2017. În opinia expertului, veniturile BPN vor crește în acest an cu 11,6%, majoritatea vor fi executate peste anticipările Guvernului, cu excepția granturilor care și în acest an vor fi mult sub nivelul prognozat. În primul trimestru granturile au fost accesate în volum de 67,1 milioane lei sau 2,4% din totalul de 2,8 miliarde. „Veniturile totale ale BPN vor constitui în 2018 circa 59,6 miliarde lei, sau cu 2,6 miliarde mai mult față de suma planificată, însă cu un ritm de creștere mult mai mic decât în 2017", susține Ioniță.