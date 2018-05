Ziua Victoriei și Ziua Independenței în același loc. Programul activităților organizate de PD

11:31

Parlamentul l-a numit, în ședința de astăzi, pe Vasile Botnari în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, pentru o perioadă de cinci ani. Candidatura a fost susținută de 53 de deputați prezenți la ședință, iar hotărârea intră în vigoare la data adoptării. Noul director a depus jurământul în fața Parlamentului. Potrivit procedurii […]