DOC.// Jurnaliștii din Moldova se simt ofensați de afirmațiile speakerului Andrian Candu din 3 mai 2018

15:50

Astăzi, 19 aprilie 2018, ora 18.00, la Chișinău încep Zilele Filmului American, Ediția a 12-a, care se vor desfășura până pe 22 aprilie, la cinematograful ODEON din capitală. Intrarea este liberă! Genericul ales pentru Ediția 2018 este sportul și spiritul uman. Zilele Filmului American 2018 vor debuta cu producția The Pride of the Yankees / […] detalii...