9 dosare de trafic de influență pentru obținerea permiselor de conducere, deferite justiției

Un locuitor al municipiului Chișinău, cu vârsta de 20 ani, a fost reținut de ofițerii Direcției Antidrog în conlucrare cu procurorii oficiului Râșcani, fiind suspectat de contrabandă și comercializare a drogurilor sintetice pe teritoriul municipiului Chișinău.Drogurile de tip PVP, cunoscute și cu denumirea de „sare” erau aduse pe cale de contrabandă din regiunea Odessa, Ucraina, ulterior vândute consumatorilor cu 800 lei per gram.Timp de două luni, polițiștii au supravegheat suspectul, iar prin intermediul unui ofițer de investigații sub acoperire au fost efectuate achiziții de control și procurate droguri sintetice. Suspectul a fost reținut în momentul comercializării drogurilor ofițerului sub acoperire.Ca rezultat a perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate aproximativ 200 grame de PVP. Suspectul și-a recunoscut vina pe deplin, fiind cercetat în stare de libertate.