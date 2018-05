Accident teribil la Răzeni, soldat cu moartea unei persoane: Una din mașinile implicate aparține unei școli auto

13:20

Top fără R. Moldova: Harta celor mai puternice armate ale lumii Armata este considerată o parte importantă a unei țări și a securității acesteia. În fiecare an, o reală avere este alocată din buget pentru a finanța forțele armate. Deși o comparație între armatele din lume se poate face doar ipotetic, clasamentul poate fi făcut în funcție de buget alocat, tehnologie implementată, arsenal disponibil, puterea și numărul aliaților, respectiv, numărul militarilor. Cu părere de rău, Republica Moldova nu se regăseşte în acest clasament şi nici nu ar putea să fie cu un PIB pentru apărare de 0,39% (este unica ţară din spaţiul post-imperiu care nu se regăseşte în acest clasament). La rândul său, România (Pwlrndx of 0.7205) ocupă locul 40 (în creştere cu 3 poziţii, comparativ cu anul 2017) într-un top al puterii armatei la nivel mondial, între 136 de ţări, conform unui index realizat de Global Fire Power, citat de viitorul.org. Ucraina (Pwlrndx of 0.5383) ocupă locul 29 (în creștere cu o poziţie, comparativ cu anul 2017). 10. Germania (în scădere) Cheltuiește în jur de 45,2 de miliarde de dolari în fiecare an. În 2011, serviciul militar obligatoriu a fost eliminat. Are doar 178.641 de membri activi din prima linie și 30.00 de rezerviști, alături de 714 de aeronave în total, 432 tancuri, 81 nave (inclusiv 6 submarine). 9. Turcia (în scădere) Bugetul său de apărare este de 10,2 miliarde de dolari. Mărimea armatei, inclusiv trupele și rezervele regulate, este de peste 710.565 persoane. Forțele aeriene ale Turciei au 1056 de aeronave. Armata deține de asemenea 2.446 tancuri, 194 nave. 8. Japonia (în scădere) Are cheltuieli militare de 44, miliarde de dolari. Are peste 247.157 de persoane active și aproape 63.300 în rezervă. Cu 1.508 de aeronave, este a 6-a cea mai mare forță aeriană. Armata este dotată cu 679 tancuri și cu 131 nave de război. 7. Coreea de Sud (în crestere). Cheltuiește cu armata 40 de miliarde de dolari. Menține o armată mare de peste 625.000 de angajați activi și 5.202.250 ca personal suplimentar în rezervă, alături de cea de-a 5-a cea mai mare flotă aeriană din lume cu 1.560 de aeronave, precum și o flotă de 166 de nave. Țara are 2654 de tancuri, 3480 blindate şi 5958 piese de artilerie de diferite modele. 6. Marea Britanie (în scădere) Bugetul de apărare al Regatului Unit este în prezent de 50 de miliarde de dolari. Are 279.230 militari (serviciul activ şi rezervă), împreună cu o flotă de 832 de aeronave și o flotă marină de 76 de nave. Cu toate acestea, armata britanică este încă una puternică, cu pregătire superioară, echipamentele și cele 160 de arme nucleare fiind principalele puncte forte. Royal Navy intenționează să pună în funcțiune HMS Queen Elizabeth, în 2020. Este un portavion, care poate să transporte 40 de avioane F-35B. Marea Britanie face parte din lista ţărilor cu Putere nucleară declarată cu 215 focoase nucleare. 5. Franța (fără schimbări în clasament) Bugetul său militar actual se ridică la 40 de miliarde de dolari […]