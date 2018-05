VIDEO// Descoperire ÎN PREMIERĂ realizată în afara Sistemului Solar a unei exoplanete interesante

15:30

5 fructe pe zi sunt suficiente pentru a ne echipa corpul cu nutrienţii de care corpul are nevoie pentru a se feri de radicalii liberi care ne dau târcoale, informează CSID, citat de descoperă.ro. Efectele pozitive ale consumului zilnic de fructe sunt demonstrate de numeroase studii ştiinţifice relevante. Printre acestea putem enumera: reducerea riscului de boli de inimă, infarct şi atac cerebral, protecţia împotriva anumitor tipuri de cancer, prevenirea obezităţii şi a diabetului, normalizarea tensiunii arteriale şi scăderea riscului de boli renale şi afecţiuni osoase etc. Iată top 5 fructe bogate în: vitamina A, esenţială pentru menţinerea sistemului respirator, îmbunătăţirea vederii, menţinerea sănătăţii pielii şi a mucoaselor: pepene galben, caise uscate, papaya, mango, piersici. vitamina B6, importantă pentru menţinerea echilibrului psihic, ajută la înlăturarea oboselii, durerilor de cap şi stresului şi reglează colesterolul şi tensiunea arterială: fistic, alune de pădure, banane, avocado, nuci. vitamina C, cu o contribuţie importantă în prevenirea şi tratarea infecţiilor: măceşele, guavele, kiwi, papaya, portocalele. vitamina E ajută la funcţionarea normală a glandelor sexuale şi endocrine, oferă protecţie vaselor sanguine şi are efect anticancerigen: migdale, arahide în coajă, caise uscate, alune de pădure, fistic. Fructele sunt, de asemenea, resurse importante de minerale şi antioxidanţi, care ajută la hrănirea şi protecţia celulelor şi, implicit, a întregului orgasnim. Acestea se regăsesc din belşug în fistic (cea mai mare cantitate de zinc), roşii uscate (cea mai mare cantitate de licopen), smochine uscate (cea mai mare cantitate de calciu), caise uscate (cea mai mare cantitate de fier şi potasiu), migdale (cea mai mare cantitate de magneziu). Consumul de fructe este indicat în mod deosebit celor care ţin dietă pentru că unele au foarte puţin zahăr (zmeura, căpşunile şi piersicile sunt cele mai indicate), multe fibre (măceşele, nucile verzi şi fructul pasiunii fiind cele mai bune resurse), ajută la scăderea colesterolului (avocado fiind fructul numărul 1 în lupta cu acest inamic al sănătăţii şi siluetei), au foarte puţine calorii (pepenele roşu deţine locul fruntaş în acest top) şi multe proteine (caisele uscate, prunele şi strugurii sunt primele pe această listă). Dacă aţi mers deja la cabinetul unui specialist în nutriţie, probabil aţi aflat deja că fructele nu sunt recomandate spre consum seara, după cină, deoarece pot favoriza depunerea kilogramelor, iar cele mai eficiente fructe care luptă cu kilogramele sunt citricele,care ajută la arderea rapidă a grăsimilor şi detoxifiază organismul. Consumul de fructe este cel mai indicat ca o gustare între micul dejun şi prânz, sau după amiaza (între prânz şi cină), iar pentru a vă menţine dantura curată şi sănătoasă este recomandat consumul unui măr, de preferat în coajă, pentru a beneficia la maximum de vitaminele şi nutrienţii dina ceste minuni ale naturii. Pe de cealaltă parte, persoanele care doresc să mai pună câteva kilograme, dar într-un mod sănătos, fără să apeleze la junk-food, sunt sfătuite să consume mulţi struguri, fructe care ajută la îngrăşat prin stimularea apetitului şi conţinutul caloric destul de ridicat, dar care au în acelaşi timp proprietăţi antioxidante cu efect antiîmbătrânire, protejându-vă celulele şi ţesuturile de acţiunea periculoasă a radicalilor liberi. Nici ananasul nu este lăsat deoaparte, mai ales că se află în topul fructelor cu cel mai puternic efect afrodisiac. Aviz celor care se ştiu cu probleme de natură sexuală! Şi pentru că sezonul estival bate la uşă zgomotos, trebuie să ştiţi că hidratatea corpului poate fi obţinută nu numai printr-un consum adecvat de apă, ci şi printr-un consum frecvent de fructe cu procent ridicat de apă, precum rubarba, merele şi pepenele roşu. Iar o zi perfectă la plajă înseamnă protecţie pentru piele şi un bronz de invidiat, deci nu uita, pe lângă crema de protecţie solară, să îţi hrăneşti pielea din interior pentru a fi puternică în faţa razelor ultraviolete nocive. Consumă multe fructe bogate în betacaroten (caise, piersici, cireşe, pere etc.) pentru a fi ferită de arsurile şi riscul de a face cancer de piele. Reţine un alt aspect important: consumă orice fruct îţi place, însă fă-o pe stomacul gol pentru a beneficia la maximum de vitaminele, fibrele şi carbohidraţii sănătoşi pe care le conţine. Problemele digestive, kilogramele în plus, lipsa de energie şi aspectul tern al pielii sunt printre problemele care îşi găsesc rezolvarea dacă mănânci porţia zilnică de 5 fructe.