Fără premiu Nobel pentru literatură în 2018

Republica Moldova nu se află în monitorizarea site-ului, iar exprtul opinează că „nici nu ar putea să fie cu un PIB pentru apărare de 0,39%”, fiind unicul stat din spaţiul ex-sovietic care nu se regăseşte în acest clasament. Pe de altă parte, România a urcat 3 poziții în 2017 și se regăsește pe locul 40. România s-a angajat să aloce 2% din PIB-ul său pentru înzestrarea militară, stas ce dorește implementat de către toate țările membre NATO. SUA se află pe locul I al clamentului, alocând anual 647 miliarde de dolari americani pentru armată, mai mult decât celelalte nouă țări, împreună. Are o armată compusă din circa 1,3 milioane de soldați și alți 801.200 de rezerviști. Are o flotă aeriană compusă din 13.362 aeronave, plus flota maritimă de 415 nave din care 20 portavioane, în timp ce restul lumii mai deține încă 22. SUA are la dispoziție și 6.450 focoase nucleare. Bugetul de apărare al Rusiei, care este poziționată pe locul 2, este de 76,6 miliarde de dolari. Armata rusă are peste 1,013 milioane de militari activi și aproape 2,6 milioane de militari în rezervă. Forța umană este susținută de 20.300 de tancuri, ceea ce face ca Rusia să fie cea mai mare forță de tancuri, 3.914 avioane şi 352 nave. Rusia are 6.600 de focoase nucleare active. Situată pe locul 3, China are un buget de apărare de 151 de miliarde de dolari. Armata este formată din 2,693 milioane de persoane active în linia întâi și încă 510.000 de rezerviști, ceea ce o face ca cea mai mare forță terestră din lume, asta cu tot cu 3.035 avioane, 716 tancuri, 714 nave militare şi peste 10 mii piese de artilerie. Face parte din lista ţărilor cu Putere nucleară declarată cu 270 focoase nucleare. Umătoarele poziții sunt ocupate de India, Franța, Marea Britanie, Coreea de Sud, Japonia, Turcia, topul fiind încheiat de Germania, care are un buget apărare de 45,2 miliarde de dolari, însă doar 178.641 de militari activi.