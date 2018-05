Președintele CIO: „Ne rezervăm dreptul de a exclude boxul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo”

11:01

Pentru că a început sezonul nunților, restaurantele și sălile de ceremonii au fost luate la ochi de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Inspectorii au început controalele în localuri. Cei care vor fi prinși pe picior greșit, riscă amenzi de mii de lei și sistarea activității până la înlăturarea neregulilor, scrie protv.md. Odata cu sezonul nuntilor si cumetriilor, incepe si perioada de risc, spun responsabilii din sanatate, intrucat au loc numeroase ceremonii, cu zeci sau chiar sute de invitati. Cea mai mica incalcare a normelor sanitare poate duce la intoxicatii in masa. Asa ca, cei de la ANSA au inceput inspectiile in restaurante. «Exista un control in toate localurile si barurile. Astazi, am venit la dumneavoastra». Inspectorii au mers la acest restaurant din Ialoveni, pentru un control, asigura ei, inopinat. Au inceput de la bucatarie, dar care era pustie, si asta pentru ca, spune proprietara, pentru azi nu a fost programata nicio ceremonie. «Aici, se afla blocul alimentar». «Este orez, paste. Avem ghetaria, unde pastram produsele ce au nevoie de temperaturi de minus». «Legumule au fost depozitate pe data de 2 mai». Nereguli au fost gasite in camera frigorifica, dar si in blocul sanitar, asa ca in acest restaurant vor fi interzise ceremoniile pentru o perioada. Intamplator sau nu, proprietara ne-a spus ca pana pe 1 iunie, evenimente nu sunt programate in local. Ana SINITA, INSPECTOR PRINCIPAL DIRECTIA SIGURANTA ALIMENTELOR IALOVENI: «Rafturile trebuiesc curatate de reziduri. O sa venim cu un control suplimentar». Totodata, proprietara localului a asigurat ca toate incaperile se dezinfecteaza in mod regulat. «Avem dezinfectant… » Asa cum spune procedura, au fost prelevate probe, care vor fi transmise la laborator. «De pe toate suprafetele, ustensile si spatii frigorifice». Daca in urma rezultatelor vor fi depistate nereguli, activitatea restaurantului va fi sistata, iar controalele vor fi reluate. Doar la Ialoveni, responsabilii vor inspecta pana la 150 de restaurante, sali de ceremonii, cafenele si alte institutii de alimentatie publica. Cei de la ANSA sustin ca verificari vor avea loc in toata tara. Proprietarii de localuri prinsi pe picior gresit risca amenzi de pana la noua mii de lei. Sursă: protv.md Record Ce au găsit inspectorii ANSA la un restaurant din Ialoveni apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.