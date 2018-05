Silivia Radu: În loc de fețe zâmbitoare electoral pe panouri, să facem ceva bun pentru oameni!

11:01

Urmăriți pe Telegraph Live briefingul de presă organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) privind Programul „Femei in Afaceri”. Evenimentul are loc în Chișinău la sediul ODIM. Articolul LIVE: Briefing de presă organizat ODIMM privind Programul „Femei in Afaceri” apare prima dată în Telegraph Moldova.