Horoscop: 3 zodii de femei de care se tem bărbații

Ele sunt nascute cu precadere in urmatoarele 3 zodii: Berbec Cand isi pune femeia Berbec ceva in minte, nimic nu ii mai sta in cale. Iar barbatul care se afla in preajma ei e bine sa se dea la o parte si sa o lase sa isi satisfaca micile capricii. Pentru ca nativa aceasta este temperamentala, vanitoasa si impulsiva. Reactiile sale sunt violente, necontrolate. Nu prea stii cand glumeste si cand nu, dar vei descoperi ca poate deveni chiar nepoliticoasa atunci cand ceva o deranjeaza. Scorpion Razbunarea ei e infricosatoare. Barbatul care reuseste sa o calce pe coada va avea mult de suferit, pentru ca nativa aceasta devine o adevarata fiara, nemiloasa. E dura cu cei din jur si isi impune opiniile cu orice pret. Isi ascunde foarte bine emotiile si stie cum sa se foloseasca de cei din jurul sau. Este posesiva, suspicioasa, obsedata de control. Femeia Scorpion te invinovateste pe tine de pentru propriile ei greseli. Capricorn O capoasa fara masura este si femeia din zodia Capricorn. Partenerul sau va fi terorizat de aceasta mica scorpie, care vrea sa aiba mereu ultimul cuvand, care e convinsa ca are dreptate in tot ceea ce spune sau se face. Considera ca toti cei din jurul sau sunt un fel de sclavi, de supusi ai sai, care nu trebuie sa ii iasa din cuvant. E manipulatoare si intinde capcane in care ii atrage pe cei mai slabi de inger. Cel mai bine e sa nu o superi, potrivit ele.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md