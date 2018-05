Guvernul a mai vândut o întreprindere de stat: Preţul e de milioane

18:00

Pavel Filip, întrebat la Bruxelles despre furtul miliardului. Ce a răspuns premierul Premierul Pavel Filip participă la cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Moldova — Uniunea Europeană la Bruxelles. Astfel, în cadrul declaraţiilor de presă, Pavel Filip a fost întrebat despre investigaţiile pe marginea furtului miliardului şi anume câţi bani au fost întorşi şi dacă vor fi sau nu traşi la răspundere cei care se fac vinovaţi. "«A fost stins din creditul de urgenţă mai mult decât un miliard de lei, desigur că aici vorbim nu despre recuperarea activelor fraudate, dar de plăţile pe care s-au reuşit în procedura de recuperare a acestor trei bănci şi de acumulare a creditelor. Se discută mult despre frauda bancară şi vreau să vin cu nişte explicaţii. Când vorbim despre faptul că cetăţenii plătesc pentru aceste conturi. Este adevărat că noi am trecut creditul de urgenţă la datorie publică, şi aceasta a fost o chestiune agreată de toţi partenerii nostri de dezvoltare. A fost important să stabilizăm echilibrul bancar, în alt caz am fi pierdut mult mai mult în Republica Moldova pentru că nu asiguram această stabilizare. De la bun început Guvernul s-a axat pe trei direcţii importante şi o să le numesc în modul prioritar: 1. Fortificarea Băncii Naţionale prin elaborarea cadrului legal astfel încât să fim siguri că asemenea fraude în Moldova nu se pot repeta, şi acest lucru ne-a reuşit, pentru că astăzi avem investitori din UE. 2. Investigaţia acestei fraude şi tragerea la răspundere a tuturor celor vinovaţi. Sunt pornite un şir de dosare şi au fost identificaţi cei care se fac vinovaţi de frauda bancară. 3. Recuperarea nemijlocită a banilor şi a activelor, care nu este un lucru simplu. investigaţia pe această fraudă are loc de doi ani şi jumătate şi eu cred că aşteptările ridicate din partea partenerilor, dar şi a cetăţenilor au fost prea înalte. O să vedeţi exemplele din alte ţări că investigarea unor astfel de cazuri durează mult mai mulţi ani. Sunt fraude complicate şi acest lucru este confirmat de companiile internaţionale de investigaţii. Până la urmă vor fi identificaţi toţi pentru ca ulterior să fie traşi la răspundere. Între timp am fost puşi în situaţia să luăm măsuri pentru a asigura activitate economică şi stabilă în Republica Moldova» a spus premierul Pavel Filip. Amintim că în aceată perioadă are loc cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Moldova — Uniunea Europeană, unde participă şi Pavel Filip. Premierul îşi va încheia vizita de lucru în data de 6 mai.