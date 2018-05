CURSUL VALUTAR. Leul continuă să-și arate mușchii

17:45

Nu te obligă să le iei pentru a-ți fi utile, însă, totul ține de afaceri. Americanii care își iau un Samsung Galaxy S9 sau un S9 Plus de la operatorul de comunicații Verizon, sunt obligați să ia la pachet și patru aplicații inutile de la Yahoo, remacă cei de la go4it.ro Avem, așadar, de-a face cu așa-numitul bloatware, un amalgam de aplicații preinstalate de producătorul telefonului sau de către operatorul de telefonie, pe care, de regulă, nu le folosești. Din cauză că Verizon a semnat o înțelegere comericală cu Oath, compania sub care a activat Yahoo, după ce a fost achiziționată de Verizon, operatorul de comunicații obligă clienții să ia și următoarele aplicații: Oath Newsroom, Yahoo Sports, Yahoo Finance și Go90. Newsroom e o aplicație de știri, după cum îi spune și numele, pe care o poți personaliza, să îți ofere știri din anumite domenii și regiuni geografice. Yahoo Sports este tot o aplicație de știri, dar din sport. Poți să urmărești pe aceasta și secvențe din diverse meciuri. Yahoo Finance îți oferă nformații financiare și despre acțiunile marilor companii, etc. Go90 este o aplicație de divertisment care te ajută să găsești filmele care te interesează și să afli informații despre ele, dacă merită sau nu să le vezi în cinema…și cam atât. Cel puțin trei dintre aceste aplicații nu le-ai folosi dacă le-ai avea preinstalate.