Calendar istoric, 4 mai

14:00

Iata care sunt zodiile in care sunt nascute aceste femei rare si pretioase: Rac Femeia din zodia Rac este o adevarata comoara. Cel care ajunge la inima ei se poate considera un om bogat. A castigat cel mai de pret om, o persoana cu suflet nobil, blanda, calda, cu totul si cu totul speciala. Femeia nascuta in aceasta zodie e un inger cu chip de om. Bunatatea de care da dovada topeste pana si inima celor mai reci persoane. Este femeia ideala, vesela, placuta, intelegatoare si cu o capacitate uriasa de a iubi si de a se darui pe sine. Berbec E puternica, stapana pe sine, o femeie activa, care stie ce vrea. Si ce barbat nu si-ar dori alaturi o femeie captivanta, care sa atraga privirile celor din jur, dar care sa ramana pentru totdeauna a lui, ca un trofeu fara pret! Este frumoasa, are trasaturi fine, dar in acelasi timp este rece si dura, exact ca un diamant. Nativa Berbec este muncitoare si ambitioasa si are un potential maxim. Reuseste in tot ceea ce isi propune. Varsator Femeia din zodia Varsator este foarte generoasa, dulce si armonioasa. Este capabila sa ofere totul, chiar daca ea ramane cu nimic. Naiva aceasta are un suflet frumos, care i se citeste in toate gesturile pe care le face, in zambetul care nu-i lipseste niciodata de pe chip. Ai putea spune ca este intruchiparea perfectiunii din toate punctele de vedere. Te face mai bogat, iti transforma viata intr-un Paradis. Este un diamant extrem de pretios care trebuie tratat ca atare, potrivit ele.ro.