O fată îmbrăcată în clovn și-a înjunghiat iubitul în timpul unei partide de sex

O adolescentă din Marea Britanie a primit 11 ani de închisoare, după ce și-a înjunghiat iubitul în momentul în care făceau sex, ea fiind îmbrăcată într-un costum de clovn. Zoe Adams, în vârstă de 19 ani, a pregătit un adevărat ritual înainte să-și taie iubitul. Tânăra s-a machiat și îmbrăcat asemenea clovnilor și a încercat să-l sufoce pe Kieran cu o pernă. Ulterior, ea l-a înjunghiat de trei ori în piept și brațe, arată Newsweek. După ce au fost făcute mai multe percheziții, oamenii legii au descoperit imagini șocante în telefonul fetei, inclusiv un colaj în care apărea și textul ”crimele sunt ca o pungă de chipsuri. Nu te poți opri doar la una singură”. Totodată, oamenii legii au descoperit mai multe mesaje tulburătoare pe care tânăra i le-a trimis iubitului ei. ”Mă interesează bărbații doar dacă sunt legați și folosiți ca sacrificii umane”, a spus adolescenta. Tânăra a spus polițiștilor că aceste mesaje sunt doar glume și că nu a plănuit niciodat să-i facă rău iubitului ei. Poțiștii sunt, însă, de altă părere, spunând că atacul a fost premeditat. Printre lucrurile fetei s-au mai găsit obiecte precum bandă adezivă, un cuțit și bucăți de sfoară. Băiatul a supraviețuit atacului, însă rănile sunt grave și medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Zoe Adams, 19, wore clown make-up and put a pillow over Kieran Bewick’s head ‘to make it kinkier’ before she stabbed him Victim Kieran Bewick, 18, outside Carlisle crown court pic.twitter.com/pdj6wcVNix — Harry (@Jamess12316) May 2, 2018

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Medianews