Astăzi în Moldova și în lume

22:01

Comisarul european pentru bună vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a spus că R. Moldova mai are de îndeplinit două condiții principale ca să înceapă să primească ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro de la Bruxelles: Autoritatea Națională de Integritate să fie pe deplin funcțională și să fie aprobate fonduri bugetare suplimentare pentru combaterea corupției. Răspunzând joi unei întrebări a Europei Libere, la Bruxelles, Hahn a spus că dacă aceste condiții vor fi îndeplinite până la sfârșitul lunii mai, iar FMI va da în iunie un raport pozitiv referitor la Moldova, există o șansă ca prima tranșă de la UE să fie livrată înainte de vacanța de vară, adică în iulie. „Dacă nu, vom intra în perioada de toamnă”, a adăugat Hahn, observând că livrarea asistenței va fi întârziat în acest caz cu un an. Valentina Ursu a stat de vorba despre evoluțiile din relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană cu Dumitru Alaiba, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Reforme. Europa Liberă: Există declarații pe care le-au făcut demnitarii de la Bruxelles referitor la oferirea asistenței macrofinanciare. Se pare că două sunt condițiile pe care încă nu le-a onorat guvernarea ca să fie livrată prima tranșă din acele 100 de milioane de euro. Dvs. când credeți că vor ajunge banii?Dumitru Alaiba: „Foarte mult depinde de guvernare, pentru că până la urmă ei și-au asumat un set de obligațiuni pe care trebuie să le livreze. Banii puteau să vină încă un an și ceva în urmă. Banii aceștia demult trebuiau să lucreze pentru țara noastră, dar erau alte priorități. Când anume au să vină? Atunci când cu toții o să fim de acord că reformele promise sunt realizate, pentru că, haideți să ne amintim, jumătate de an în urmă, guvernanții promiteau că ei deja primele zece le-au realizat.”Europa Liberă: Primele zece condiționalități?Dumitru Alaiba: „Da, doar că n-au intrat în detalii. Noi am intrat în detalii și nu știu, sunt diferite evaluări. Opinia noastră este că trei din aceste zece cu siguranță nu putem să le considerăm realizate, iar alte două – foarte discutabil realizate.”Europa Liberă: Care cele trei au rămas?Brusc, peste noapte, s-au găsit zece milioane de lei pentru Arena Chișinău... Dumitru Alaiba: „De exemplu, condiția care cu siguranță n-o putem considera realizată e transparența întreprinderilor de stat. Acolo așa niște inginerii în legislație s-au făcut, încât urmare a acestora, doar 23 de întreprinderi de stat din peste 800 de întreprinderi sunt acoperite de reforma nou-promovată. Or, asta nu-i reformă. Intenția era de a asigura o transparență în locurile unde, probabil, corupția înflorește cel mai bine. Acestea-s întreprinderile de stat. Acolo transparență nu ai, acolo promovarea-i pe orice metodă, doar că nu pe meritocrație ș.a.m.d.”Europa Liberă: Dl Hahn, comisarul european pentru bună vecinătate și negocieri de extindere, spune că două nu sunt îndeplinite și face trimitere la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care trebuie să fie pe deplin funcțională, și să fie aprobate fonduri bugetare suplimentare pentru combaterea corupției.Dumitru Alaiba: „Asta tot. Asta voiam s-o menționez ca și următoarea cu privire la ANI, spune foarte clar: „Instituirea conducerii ANI, vicepreședintele și președintele, asta s-a făcut. Mai departe nu-i realizat – alocarea de resurse financiare suficiente și umane”. Deci, nici condiția asta nu poate fi considerată realizată. Scuza probabilă pe care o dau guvernanții noștri că nu-s bani nu trebuie acceptată nici de noi și nici de europeni, pentru că, după cum vedem, pentru prostii bani se găsesc. Brusc, peste noapte, s-au găsit zece milioane de lei pentru Arena Chișinău, de exemplu. Un proiect de care noi nici nu suspectam că-i proiect de așa o importanță națională chiar două luni în urmă. Acum s-au găsit foarte rapid bani. De aceea, banii întâi trebuie alocați, instituția trebuie să funcționeze, după asta se evaluează dacă s-a realizat într-adevăr și apoi se decide dacă se dau banii sau nu.”Europa Liberă: Guvernarea, prin vocea premierului, a spus că vor fi îndeplinite și aceste condiții până la finele acestei luni, iar dl Hahn a precizat că, dacă sunt onorate aceste condiționalități, atunci în luna iulie această primă tranșă poate să ajungă la Chișinău.Dumitru Alaiba: „Dl Filip a spus fix aceste cuvinte: „până la sfârșitul anului 2017”. Haideți noi să le vedem, după asta o să le evaluăm încă o dată, dacă într-adevăr este realizat pe bune sau îi ca și data trecută, fiindcă legile astea s-au votat. De exemplu, cu întreprinderile de stat s-a votat în noiembrie anul trecut și s-a comunicat, probabil, la Bruxelles că acțiunea e realizată, doar că realitatea era puțin alta. De aceea, eu cred că iunie este totuși optimist, pentru că noi trebuie să vedem „Monitorul Oficial”, trebuie să vedem cum îi publicat, promulgat ș.a.m.d., după asta să facem încă o evaluare, să vedem dacă ceea ce s-a spus corespunde realității și cum o să funcționeze…”Noi vedem cum în clasamentele internaționale degradăm, noi vedem cum viața oamenilor nu se îmbunătățește din motivul că banii se alocă fără condiționalități super-dure...Europa Liberă: Păi, dar o să vină Misiunea FMI. Fondul Monetar Internațional trebuie să pregătească un raport, raportul să fie pozitiv la Republica Moldova și atunci cresc șansele primirii acestei prime tranșe?Dumitru Alaiba: „Șansele întotdeauna au existat. Noi, cei din societatea civilă, nu trebuie să fim văzuți ca și cineva care spune că banii nu trebuie să vină. Noi înțelegem că banii aceștia trebuie, doar că atunci când nu se fac reforme și se cer doar bani, noi asta am văzut ani și ani la rând și uitați-vă în jur – nu funcționează așa. Pentru ceea ce primim, trebuie să și realizăm unele reforme, pentru că altfel corupția doar crește și doar se consolidează. Și asta noi vedem, noi vedem cum în clasamentele internaționale degradăm, noi vedem cum viața oamenilor nu se îmbunătățește din motivul că banii se alocă fără condiționalități super-dure. Noi asta vrem.”Europa Liberă: Dar, deocamdată, dacă e să ținem cont de ceea ce arată guvernarea, e că se descurcă și fără acești bani pe care trebuie să-i ofere Uniunea Europeană?Dumitru Alaiba: „Faptul că, cum a spus dl Candu, „troleibuzele mai merg”, asta înseamnă că se descurcă? Nu, eu nu cred că ceea ce vedem noi în jur este suficient pentru țara asta. Bine, țara nu-i în faliment, dar oamenii îs în sărăcie, sărăcia crește și lucrurile nu se îmbunătățesc. Faptul că noi în continuare avem costurile astea de subzistență pentru a finanța exact ca să țină țara pe linia de plutire nu este suficient, nu trebuie acceptat asta ca și tot ce putem. Noi putem mult mai multe, doar dacă s-ar face reforme și s-ar mai curăța puțin sistemul.”Europa Liberă: La Bruxelles, Guvernul de la Chișinău a fost și criticat, dar și lăudat. Oficialii de la Bruxelles laudă pașii făcuți în efortul de rezolvare a conflictului transnistrean, îndeamnă autoritățile să continue reformele și reiterează rezerve față de schimbarea sistemului de vot, care va fi aplicat în toamnă în cadrul alegerilor parlamentare. Noi nu vedem consecințele grave ale acestei reforme, noi o să le avem după alegeri și atunci o să fie cam târziu... Dumitru Alaiba: „Și care încă trebuie să vedem cum funcționează în realitate. Noi nu avem faptele, noi avem doar procedura clar încălcată, fără dezbateri, fără consens, fără a respecta avizele Comisiei de la Veneția ș.a.m.d. Noi nu vedem consecințele grave ale acestei reforme, noi o să le avem după alegeri și atunci o să fie cam târziu, dar atunci noi o să ne ridicăm, după alegeri, și o să spunem: „noi v-am spus fix asta”. Deci, acesta-i motivul din care nici Uniunea Europeană nu poate să fie prea dură și prea categorică pe sistemul electoral, realitatea este că nu s-au produs consecințe reale, dar toți știu că este grav pentru democrație, cu toții știu că sunt avantajate forțele politice finanțate pe corupție, s-o spunem direct. Când o să fie faptul împlinit, eu foarte mult mă tem să nu fie prea târziu pentru declarații, dar asta este situația în care suntem.”Europa Liberă: Eu am s-o citez și pe Federica Mogherini, șefa politicii externe europene, care a spus că „guvernarea de la Chișinău trebuie să implementeze deplin reformele, mai ales în justiție, mass-media, energie și mediul de afaceri, să combată corupția și să finalizeze fără întârziere anchetarea fraudei bancare”, pentru că ea nu are o explicație de ce s-a tergiversat pe un termen atât de mare.Dumitru Alaiba: „Patru ani deja, al patrulea an de când au aflat și lista poate continua cu ce mai trebuie de făcut ca să facem ordine în această țară. Și atunci întrebarea mea e: ce se întâmplă într-adevăr bine? Și nu prea vedem răspunsuri și de aceea se discută.”Europa Liberă: Ce credeți că ar putea și ar trebui să întreprindă în continuare autoritățile statului, ca să nu îndepărteze încrederea cetățenilor, dar să o recâștige? Dumitru Alaiba: „Autoritățile?”Europa Liberă: Da. Ce vor face, iată, după acest Consiliu de Asociere UE – Republica Moldova?Dumitru Alaiba: „Eu nu cred că aceste autorități sunt capabile să recâștige cu adevărat încrederea cetățenilor, dar dacă este să răspund și altfel la această întrebare, ce ar putea să facă? Eu cred că ar trebui să iasă din această stare de negare. Stare de negare înseamnă să nu recunoști problema în tine, să deviezi la atacuri, la discursuri politice, la umblatul cu speculații mai puțin onorabile ș.a.m.d. Asta nu știu dacă sunt capabili s-o facă, pentru că situația se agravează pe zi ce trece acolo. Și eu nu știu ce ar putea face. De exemplu, las’ să se apuce de aceste zece reforme; din toate 28 acestea-s cele mai simple. Noi jumătate de an nu putem vedea zece acțiuni punctuale, ele nu-s mega-reforme, ele nu-s mecanisme și strategii, ele sunt: un proces la ANI, un proces la Curtea de Conturi, o lege ca să fie votată calitativ, zece la număr, o guvernare unde nu există opoziție și lupte interne din alianță ș.a.m.d. timp de jumătate de an arată incapacitatea sau nevoința să facă aceste zece acțiuni; următoarele zece sunt mai complicate. Acestea zece sunt cele mai simple. De aceea, noi spunem că Uniunea Europeană nu trebuie să deburseze banii până când nu vede în realitate că aceste zece, primele zece, sunt realizate. Poate-poate la a doua tranșă s-ar putea să mai închidă ochii ș.a.m.d., dar nu la prima, pentru că, dacă se închid ochii acum, înseamnă că au să se închidă ochii și la tranșa a doua, și la a treia, în general, eu nu cred că cineva acolo calculează că o să ajungă s-o implementeze. Ucrainenilor li s-a anulat ultima tranșă din asistența macrofinanciară în noiembrie anul trecut.”Se încearcă să se compenseze lipsa de reforme cu tot felul de chestii... Europa Liberă: Dar, totuși, guvernării îi reușește să compenseze încrederea în fața partenerilor externi, de exemplu, prin apropierea celor două maluri ale Nistrului? Dumitru Alaiba: „Se încearcă să se compenseze lipsa de reforme cu tot felul de chestii. Eu nu cred că-i atât de greu să te înțelegi cu transnistrenii asupra plăcuțelor astea o dată în 15 ani, cu lupta cu propaganda, legi care nu funcționează ș.a.m.d. Deci, asta se încearcă a arăta ca și alternativă, la fel cum se încearcă a arăta reformele care într-adevăr aici, chiar recunosc, există unele reforme în sectorul bancar, care funcționează. Este adevărat și noi recunoaștem asta, dar s-au încercat permanent a fi aduse ca și alternativă investigării furtului bancar și de asta trebuie să fim vigilenți și să nu acceptăm aceste chestii. Deci se încearcă refocusarea atenției noastre pe chestii care-s destul de secundare, dacă să vorbim despre problema mare-mare-mare din țara asta care este corupția. Știți, e cum ai fi la un restaurant și ceri o cafea și vine chelnerul și-ți spune: „nu, tu vrei ceai”. Cam așa se încearcă să se facă.”