Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control are un nou expert

Invitatul “Orei cu Personalitate” este fotoreporterul Constantina Grigoriță. Acesta a primit interdicția de a accede la conferinţele de presă a şefului statului, după ce, fiind prezent la una dintre conferinţele lui Igor Dodon, l-a întrebat: „Cum preşedintele ţării poate să meargă să-şi ceară scuze de la cel care ne-a agresat? Au împuşcat cu tehnică grea. Cu tancuri, cu trei tancuri. Eu am fost acolo, am văzut. Nu am împuşcat eu. Cum un preşedinte poate să-şi ceară scuze de la agresor?”