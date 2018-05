Care este limita de vârstă până la care oamenii pot trăi

12:10

Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi că, în seara zilei de 8 mai, va organiza în Piața Marii Adunări Naționale un concert festiv cu participarea artiștilor ruși Oleg Gazmanov și Denis Maidanov. După concert, va avea loc un grandios foc de artificii cu prilejul Zilei Victoriei.