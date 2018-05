A fost simplificată procedura de vânzare-cumpărare a locuințelor

15:50

Johannes Hahn: Moldova mai are de îndeplinit două condiționalități pentru a primi prima tranşă din cele 100 de milioane de euro oferite de UE Republica Moldova mai are de îndeplinit două condiționalități pentru a putea beneficia de prima tranșă din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de către Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, Johannes Hahn în urma ședinței Consiliului de Asociere UE — Republica Moldova, cu participarea premierului Pavel Pavel Filip. Potrivit oficialului european, dacă aceste două condiții vor fi îndeplinite până la sfârșitul lunii mai, atunci Republica Moldova va primi prima tranșă în luna iulie. "Rămân două condiții neîndeplinite. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) nu este pe deplin funcțională, procesul de recrutare se află în desfășurare și este nevoie și de suplimentarea bugetului ca instituțiile anticorupție să poată funcționa. Și Fondul Monetar Internațional (FMI) trebuie să facă o evaluare favorabilă. Dacă aceste două condiții sunt îndeplinite până la sfârșitul lunii mai, ceea ce cred că este fezabil, și deja raportul favorabil din partea FMI, vom putea plăti prima tranșă în luna iulie. Dacă nu, vom ajunge la toamnă cu această plată", a declarat Johannes Hahn. "Este important ca Moldova să-și continuie acordul cu FMI și să facă progrese în combaterea corupției și să respecte în același timp toate principiile democratice", a mai spus Hahn. Amintim că astăzi, la Bruxelles a avut loc cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană. La ședință a participat și premierul Pavel Filip. În cadrul reuniunii s-au discutat progresele în realizarea agendei de reforme prevăzute de Acordul de Asociere, inclusiv pe dimensiunea justiției, combaterii corupției, alinierii cadrului normativ la standardele europene, îmbunătățirii mediului de afaceri și în vederea susținerii dezvoltării societății civile. Menționăm că asistența macrofinanciară oferită Republicii Moldova este în valoare totală de 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 milioane de euro — sub formă de grant. Banii vor fi transmiși în trei tranșe pe parcursul anului 2018, în funcție de îndeplinirea a 28 de condiționalități și de progresele înregistrate în implementarea Memorandumului cu FMI. Sursă: realitatea.md