Silvia Radu: am decis sa nu primesc donații, nu vreau să am datorii față de nimeni

09:31

Calea spre un zâmbet sănătos a devenit mult mai accesibilă pentru locuitorii din Șoldănești, după ce în oraș a fost deschis un centru modern de imagistică dentară. De serviciile sale beneficiază și sute de pacienți din stânga Nistrului. Afacerea aparține unei absolvente a Universității de Medicină și a fost lansată cu sprijinul Uniunii Europene, prin […] The post Cu sprijinul UE, o tânără din Șoldănești a creat un centru modern de imagistică dentară. Utilajul a fost adus din Franța appeared first on Moldova.org.