Afganistan: 45 de eleve au fost intoxicate cu gaz în propria sală de clasă

Energia acestei Luni pline este intensa si puternica si te impinge intr-un spatiu de totala onestitate si vulnerabilitate ca sa poti manifesta adevaratele dorinte ale inimii tale, relatează sfatulparintilor.ro. Ti se cere incredere deplina si un nivel de totala deschidere in fata a ce are Universul pregatit pentru tine – asta iti semnalizeaza aceasta Luna, pentru ca transformarile din viata ta pot zgudui zonele de confort cu care erai invatat pana acum si din care trebuie sa iesi. De ce sa iesi? Pentru ca nu exista evolutie fara schimbarea necesara. Cu cat esti pus sa faci schimbari dese si marunte, cu atat esti antrenat sa faci fata celor mari. Si ai pomenit tu viata fara schimbari? Intotdeauna trebuie sa lasi ceva sa plece, sa te desprinzi de ceva sau cineva ca sa poti accesa altceva nou. Pur si simplu, nu ai cum fi in doua locuri in acelasi timp. Este clar ca din cele doua, una este dorita de inima si cealalta este obisnuinta mintii care renunta greu la ceea ce stie pana nu o zguduie ceva. Lunile pline sunt cunoscute ca trezesc vremuri de mare intensitate emotionala pentru ca luna ne conduce intuitia si emotiile, dar aceasta Luna plina in Scorpion se simte foarte pasional si lucreaza ca sa iti arate tot – tot ce nu mai ai voie sa ascunzi in spatele umbrelor! In aceasta saptamana in mod special vei simti efectele ei. Te poti simti mai puternic, mai curajos, mai stralucitor, mai mare sau vei fi impins sa vorbesti sincer mai mult decat ai facut-o vreodata. Pluto – unul din conducatorii Scorpionului – este proaspat retrograd pe durata acestei Luni pline in Scorpion si de aceea te conecteaza cu partea ta de umbra, cu dorintele secrete sau cu pasiunile ascunse. Rolul lui Pluto si responsabilitatea lui in viata ta este sa curete si sa distruga ce este depasit, expirat sau stricat – si de care nu iti dai seama – ca sa renasca si sa construiasca situatii, lucruri sau oameni care au un scop mai important pentru tine si sunt in aliniere cu actualul tau destin. Procesul este cateodata dureros dar necesar pentru propria ta crestere si abilitate de a prospera. Pe durata zilelor ce urmeaza Lunii noi, vei fi facut atent cu privire la schimbarile pe care trebuie sa le faci, cu privire la scopul urmator, la karma ta, la pasiuni si la vulnerabilitati. Asta se intampla pentru ca Luna plina din Scorpion vrea sa te impinga intr-un spatiu de totala aliniere cu scopul sufletului si cu lucrurile care sunt menite sa te atinga in aceasta viata. Daca te-ai simtit ca si cum lipsesc anumite piese sau ca esti pierdut sau poate esti in nevoia de a elibera o tensiune ce tot creste in tine sau o anxietate, aceasta Luna plina va lucra ca sa te plaseze in locul potrivit, la momentul potrivit pentru ca acestea sa se intample. Trebuie sa fii deschis, sa fii complet vulnerabil si sa incredere ca usile care se inchid trebuie sa se inchida si ca alte usi ti se vor deschide imediat. Iti vei da seama ascultandu-ti instinctul acela profund pe care il simti in stomac si actionand cu o putere de care nici nu erai constient ca o ai! Luna plina in Scorpion este sustinuta de Saturn si de Nodul Nord care ambele lucreaza ca sa te conecteze cu karma ta spre a beneficia din plin tot restul vietii tale, daca esti deschis la asta! Aceasta Luna plina poate aduce parteneri de viata, transformari personale de durata, progres in munca sufletului si joburi mult visate. Dar ca sa aduca ceva nou, este necesar sa eliberezi ceva vechi! De fapt, orice este de o calitate mai mare sau este scop pentru viata ta despre care Universul considera si stie ca iti sunt mai bune si esti pregatit sa le primesti care sa te duca la urmatorul tau nivel, sunt pregatite sa se manifeste acum! Aceasta Luna plina este foarte vulnerabila pentru ca ea iti releva secretele adanci ale dorintei inimii tale. Uneori ne ascundem aceste dorinte departe de altii sau de noi insine pentru ca ne temem ce s-ar intampla daca nu obtinem acea dorinta. Energia Scorpionului nu iti va permite pur si simplu sa ramai prins de superficial, ci te vrea sa iti setezi intentii pentru dorintele inimii tale si cu aceasta ocazie sa eliberezi frici si anxietati ca sa lasi loc pentru ce e menit sa vina. Regulile mortii si renasterii ale lui Pluto si ale Scorpionului fac ca tot ce este eliminat sa renasca in ceva cu energie noua si proaspata. De asemenea, Saturn retrograd da la o parte blocaje vechi si rigide ce au stat in calea ta. El sta mandru in punctul opus acestei Luni pline si se ocupa de intalnirile menite sa aiba loc prin destin si iti deschide usi noi cu care ai fost de acord, ca sa inveti lectiile trecutului! Nodul Nord te aduce zilele acestea intr-un spatiu unde vei fi provocat cu teste pentru propria ta crestere, deci trebuie sa fii puternic si neinfricat ca sa refuzi orice care este sub vibratia ta si sa pasesti intr-un spatiu unde esti la acelasi nivel cu lucrurile si oamenii pe care tanjesti sa ii atragi si obtii! Marte (planeta care conduce actiunea) este in conjunctie cu Pluto (planeta transformarii) creand o putere in tine pe care nu o poti rata! Indreapta-ti aceasta energie ca sa te concentrezi pe intentia ta si pe adevarata dorinta, indiferent cat de imposibila pare! Marte si Pluto impreuna dau nivele de energie de neoprit! Nimic nu le poate sta in cale atunci cand ele se misca impreuna astfel in numele tau! Mercur conduce mintea si concentrarea – iar ele sunt esentiale cand lucrezi cu magia si cu vointa ta. Mercur cu Nodul Nord iti aduc vesti care pot deschide usi, pot incheia o era din viata ta si te lasa liber sa incepi o noua etapa!