Judecătorul Ion Druță a fost numit în funcția de președinte al CSJ

3 mai 2018 reprezintă aniversarea de 25 de ani de la stabilirea de către ONU a Zilei Mondiale a Libertății Presei. Inițiativa creării acestei zile a apărut în 1991 în cadrul Conferinței Generale UNESCO și a fost promulgată la data de 23 Decembrie 1993 de Adunarea Generală ONU. Anul acesta Conferința Internațională dedicată Zilei Mondiale a Libertății Presei va fi ținută în Accra, capitala Ghanei și va fi organizată de UNESCO în parteneriat cu guvernul ghanez. Presedintele Ghanei, Nana Akufo-Addo va participa la acest eveniment. zeci de evenimente asemănătoare vor fi organizate la nivel mondial.Tema generală a conferinței din acest an va fi „Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law”. Aceasta își propune să analizeze atât interacțiunea dintre mass media și „putere”, cât și rolurile complementare ale acestora în dezvoltarea transparenței și asumării responsabilității în modul de guvernare.