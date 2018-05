Dionis Cenușă: „Nimeni la Bruxelles nu mai crede în declarații, dar tonalitatea europenilor va fi moderată”

21:40

In Armenia, liderul facțiunii Partidului Republican din Parlamentul de la Erevan, Vahram Bagdasarian, aflată la putere și ai cărei deputați nu au votat ieri în favoarea liderului protestelor ,Nikol Pașinian, a declarat astazi că pe 8 mai, cînd va avea loc un nou vot în Parlament nu își va prezenta propriul candidat și că il va susține pe cel care va fi nominalizat de cele trei fracțiuni parlamentare, „indiferent cine va fi acela”.Bagdasarian a spus că partidul a ajuns la aceasta concluzie pentru a normaliza situatia in conditiile in care greva generala anunțata de Nikol Pașinian ar putea paraliza intreaga țara. Partidele de opozitie au anunțat că Pașinian ar fi obținut sprijinul unui numar de 35 de deputati și că va fi nominalizat pe 8 mai din nou, pentru funcția de premier. In urma declaratiilor de astazi este posibil ca pe 8 mai, Pașinian să obțină numarul de voturi necesare pentru a deveni premier. Pașinian a primit cu circumspecție declarațiile de astazi venite din partea Partidului Republican.