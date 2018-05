(video) Replică de milioane. Reacţia unui bărbat la o observaţie privind modul în care s-a parcat prietenul său

10:40

La doar patru luni de la lansare, primul parc din domeniul Tehnologiei Informației din țara noastră – ”Moldova IT Park” – numără 164 de rezidenți, iar interesul din partea companiilor este în creștere. Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT, cea mai mare greutate o are, pentru rezidenții actuali și potențiali, impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări și eliminarea barierelor birocratice.