Accident teribil in apropiere de Braviceni. Un tanar de 25 de ani s-a stins, dupa ce a intrat cu masina intr-un microbuz de pe ruta Balti - Chisinau: mai multi pasageri la spital, iar automobilul s-a rupt in doua - FOTO si VIDEO

*Revenim cu detaliiTotul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 8:00, in apropiere

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md