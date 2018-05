Doi reprezentanţi de rang înalt din China şi Coreea de Nord au discutat despre relaţiile bilaterale

16:10

Parlamentul ar putea declara ziua de 26 iunie drept Ziua împotriva abuzului de droguri. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va propune plenului Parlamentului completarea Hotărârii de Parlament cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova.În fiecare an, la 26 iunie, este marcată Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri. Decizia a fost luată de Organizația Mondială a Sănătății, în 1987, cu scopul de a crește gradul de conştientizare privind problema majoră pe care o reprezintă drogurile pentru societate. Potrivit statisticilor, în lume, aproximativ 200 de milioane de oameni consumă droguri cel puţin o dată pe an. Dintre acestea, 25 de milioane sunt considerate dependente de droguri. În fiecare an, 200 000 de persoane mor din cauza bolilor legate de droguri.