SITUAȚIA LA FRONTIERĂ: Iată ce încălcări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Unul dintre aceste egaluri a fost in finala CCE din 1984, castigata de Liverpool la penalty-uri cu 4-2. A fost o atmosfera grozava pe Anfield. Dar Liverpool trebuie sa vina la Roma acum. Cred ca se vor astepta la ceva similar. Este foarte dificil pentru noi in ciuda celor doua goluri marcate, dar nu e imposibil. Am reusit impotriva Barcelonei" a spus mesajul lui Radja Nainggolan. Liverpool este singura echipa neinvinsa in acest sezon de UEFA Champions League iar Jurgen Klopp spera ca acest lucru sa ramana valabil si dupa meciul retur cu Roma: "Ne-am creat propriile experiente in competitie si baietii s-au descurcat genial, mai ales in deplasare. Toata lumea vorbeste despre noptile de pe Anfield. Insa prestatiile in deplasare au fost ideale" a mai spus Klopp. Daca vrei insa sa dai trei goluri, nu poti sa ramai in jumatatea ta de teren. Asadar, vrand-nevrand le vom oferi ocazii de contraatac", a adaugat tehnicianul italian Di Francesco. El a vorbit despre pericolul pe care-l reprezinta egipteanul Mohamed Salah, fostul jucator al Romei, care a reu?it in tur doua goluri si doua pase decisive. "Nu pot sa pun toata echipa sa-l tina pe Salah. (...) Trebuie sa citim mai bine anumite faze, dar nu putem pune trei oameni sa-l tina. Sper ca ?i Dzeko va putea fi decisiv cum a fost Salah. Cu calitatile lui, poate sa fie", a spus Di Francesco.