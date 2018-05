Johnny Depp, dat în judecată de două foste gărzi de corp

20:20

Alexandra Stan este în sfârșit fericită și și-a propus să aibă un copil, cât de curând, potrivit unui interviu acordat de vedetă în revista Viva. Dat fiind faptul că Los Angeles nu este cunoscut doar ca o rampă de lansare pentru actori, ci și pentru cântăreți, Alexandra Stan a decis să lase România pentru o perioadă nedeterminată de timp și să încerce să intre și pe piața muzicală din Statele Unite ale Americii. Cântăreața nu a plecat singură, ci cu iubitul ei, Bogdan, care îi este și manager. #tbt family portrait ??? @staruiala.bogdan.dan A post shared by Alexandra Stan (@alexandrastantheartist) on Mar 24, 2018 at 6:51am PDT Viața Alexandrei Stan se împarte în acest moment între SUA și România. Vedeta a muncit în ultima vreme la cel de-al patrulea album al său, "Mami", care va fi lansat în Japonia. What do u think bout #MamiAlbum? ? #released in #Japan ? Check the link in bio ? A post shared by Alexandra Stan (@alexandrastantheartist) on Apr 25, 2018 at 6:44am PDT Într-un interviu acordat revistei Viva, Alexandra Stan a dezvăluit că viața ei arată din ce în ce mai bine. Locuiește alături de Bogdan, iubitul ei, într-o casă de lângă plajă, bucurându-se de vremea bună și de locul numit „raiul artiștilor". ️Chill before the release ? #MamiAlbum #AlexandraStan A post shared by Alexandra Stan (@alexandrastantheartist) on Apr 23, 2018 at 9:24am PDT Pe un fond bun, vedeta se gândește să devină mamă. Întrebată dacă își dorește copii, Alexandra a răspuns: "Da, foarte mult. Chiar am discutat despre asta. Când va veni un bebe, îl vom primi cu toată iubirea noastră. Mai ales că noul meu album se numește „Mami", clar sunt pregătită și pentru acest pas, de a deveni mamă. Dar, după cum am zis, lăsăm lucrurile să vină de la sine, să fim și noi surprinși de ceea ce ne-a pregătit Universul".