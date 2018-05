La un pas de tragedie: Un motociclist, spitalizat în reanimare după ce a fost lovit de un Audi în capitală

16:20

Rapperul american Kanye West a stârnit din nou controverse marţi, după ce a descris sclavia drept o „alegere” în timpul unui interviu bizar, acordat site-ului specializat în celebrităţi TMZ. „Auziţi că se spune că sclavia a durat 400 de ani. 400 de ani? Sună ca o alegere”, a comentat rapperul, după cum se poate vedea într-o înregistrare video a interviului, postată de TMZ. Un angajat al site-ului, Van Lathan, prezent în sala unde avea loc interviul, a fost înfuriat de comentariile starului şi i-a replicat acestuia din partea cealaltă a încăperii, declarându-se „dezamăgit” şi „şocat” de comentariu. „Noi restul din societate trebuie să ne descurcăm cu aceste ameninţări la adresa vieţilor noastre, trebuie să ne descurcăm cu marginalizarea care provine din 400 de ani de sclavie, despre care tu spui că pentru noi a fost o alegere”, a declarat acesta. Milioane de africani au fost aduşi în Statele Unite ca sclavi, începând cu secolul al XVI-lea. Practica nu a încetat până la sfârşitul secolului al XIX-lea, după care foştii sclavi s-au confruntat cu o discriminare generalizată. Rapperul a mai provocat controverse, prin susţinerea acordată preşedintelui Donald Trump, care a fost acuzat de rasism. „Îl iubesc pe Trump (...) Trump este unul dintre persoanele favorite ale rap-ului”, a reiterat West în timpul interviului. După comentariile sale despre sclavie, care au generat un val de critici pe reţelele de socializare, West a simţit nevoia să se apere pe Twitter. „Să mă clarific. Bineînţeles că ştiu că sclavii nu au ajuns de bunăvoie legaţi şi puşi într-o barcă. Ideea mea era că dacă noi am rămas astfel (în starea de sclavie, n.r.) chiar dacă numeric eram în avantaj, însemna că am fost înrobiţi mental”, a explicat starul. the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea Sursa: Agerpres