Dormio, dispozitivul ce îţi permite să-ţi controlezi visele

Grupul Disney va lansa în vara acestui an o aplicaţie gratuită ce propune conţinuturi originale şi care se adresează tinerilor adulţi din generaţia "millenials", ţinta predilectă a companiilor de publicitate, informează AFP. Aplicaţia, denumită "Oh My Disney", va reprezenta o versiune pentru dispozitive mobile a site-ului cu acelaşi nume, care publică conţinut editorial şi scurte videoclipuri dedicate universului extins al grupului Disney, de la Mickey ...