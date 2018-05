Lipsa precipitațiilor afectează dezvoltarea culturilor agricole

14:10

Uniformele școlare vor fi o povară în plus pentru părinți – Expert-Grup Achiziționarea în fiecare an a unui set de uniformă școlară nouă implică cheltuieli suplimentare semnificative pentru părinți, se arată într-o analiză a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, citată de Noi.md. Potrivit analizei, prețul unui set școlar complet (toamnă-primavară și iarnă, inclusiv cu haine de schimb), cumpărat o dată pe an, ar însemna pentru părinți cheltuieli obligatorii cu mult peste 2000-3000 de lei pentru fiecare copil. Or, acest cost este foarte mare comparativ cu nivelul salariului minim din Republica Moldova (2380 de lei lunar pentru un părinte angajat în sectorul real, și doar 1100 de lei pentru un angajat din sectorul bugetar) sau a salariului mediu pe economie (6150 de lei lunar). Analiștii susțin că școlile și Guvernul au obligația morală să ia o atitudine responsabilă față de bugetele tuturor părinților. Potrivit lor, orice măsuri compensatorii, cum ar fi indemnizațiile examinate pentru familiile social-vulnerabile nu vor fi un management suficient al impactului social, pentru că aceste costuri mari sînt o problemă și pentru familiile cu venituri medii, de exemplu, pentru o familie cu doi copii și salarii de părinți bugetari. Specialiștii recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să nu instituie obligativitatea deținerii uniformelor școlare unice tuturor instituțiilor de învățămînt. Decizia finală în acest caz trebuie să rămînă la discreția fiecărei școli în parte, se arată în analiză. „Între cele două extreme — cu sau fără uniformă — se recomandă ca MECC să adopte o cale de mijloc — doar un regulament general privind adoptarea unui cod vestimentar în școli, iar decizia de a adopta sau nu suplimentar o uniformă școlară unică să rămînă la discreția fiecărei școli, în anumite condiții permise de regulamentul MECC. Astfel, școlile vor avea autonomie și vor putea ține cont de situația din fiecare comunitate, de opinia părinților și elevilor din acea școală”, se arată în analiza Expert-Grup. Experții conchid că adoptarea unei uniforme clasice stricte în școli, în scopul asigurării egalității sociale – paradoxal în contextul specific al pieței și prețurilor din Moldova – poate avea efect diametral invers, fiind accesibilă doar pentru copiii din familiile cu venituri mari. „Educația este obligatorie și gratuită, astfel frecventarea unei școli nu trebuie să creeze cheltuieli pentru părinți”, se mai menționează în analiză. Sursă: noi.md Record Uniformele școlare vor fi o povară în plus pentru părinți – Expert-Grup apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.