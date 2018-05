Pietonii trebuie să fie atenţi la treceri. Cum un şofer din Chişinău a speriat o femeie

13:01

Andrei Năstase nu câştigă nici un ban de doi ani şi vrea să candideze la funcţia de primar al Capitalei. Lista declaraţiilor de avere Cei mai mulţi candidaţi pentru şefia Primăriei Capitalei trăiesc pe picior mare şi nu-şi fac griji pentru ziua de mâine. Cel puţin asta reiese din declaraţiile de avere prezentate de concurenţi. De exemplu, liderul PPDA, Andrei Năstase, are în spate o avere impresionantă. Asta chiar dacă a declarat în acte că nu a câştigat niciun bănuţ în ultimii doi ani. Potrivit declaraţiei de avere, Andrei Năstase a trăit din banii soției, stabilită în Germania, care a câştigat 64 de mii de euro. O altă sursă de venit au fost și indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro. Politicianul şi-a mai cumpărat, anul trecut, un teren agricol, pe lângă celelalte opt pe care le deţine. Năstase mai are în proprietate 11 case, una dintre care se află în oraşul german Bad Homburg. Acolo locuieşte soţia şi copiii săi. În 2017, candidatul PPDA a obţinut 35 de mii de euro din vânzarea unei maşini. Politicianul mai conduce un automobil, care recent a fost implicat într-un accident la intrare în orașul Bălți. Jurnaliştii au mai scris că Năstase şi-a folosit propria mamă în operaţiuni de spălare a banilor proveniţi de la penalii fugari Ţopa. El a depus pe conturile ei, din venituri personale şi prin transferuri de la companii off-shore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009 — 2012. Același scenariul l-a aplicat şi în cazul soacrei. Ambele transferuri au fost recunoscute public de Năstase. «Mi-am construit casă, mi-am cumpărat un teren. O altă parte din ei am pus pe contul mamei mele. Și observați și aici o chestiune: și tot aceeași sumă, cam aceeași sumă am pus-o pe contul soacrei mele. Vedeți că eu țin la ele aproape egal. Este absolut un lucru normal», a spus Andrei Năstase, liderul PPDA. Un alt candidat la fotoliul de edil, liberalul Valeriu Munteanu, a obţinut, anul trecut, un venit de 306 de mii de lei din funcția de ministru al Mediului. A mai declarat două automobile, o casă de 220 de metri pătrați, un teren şi alte două imobile. Candidatul socialist, Ion Ceban, în ultimii doi ani a avut un salariu de peste 217 de mii de lei din funcţia de parlamentar, angajat al Președinției, dar și din indemnizația de consilier municipal. Are un apartament de 230 de metri pătrați și un teren de 59 de ari. Mai deține peste 200 de mii de lei în câteva depozite bancare. Silvia Radu, candidat independent la primărie, a declarat că în 2017, din funcția de primar interimar al Chișinăului, a avut un salariu de 13 mii de lei. Deține două apartamente, o casă de 220 de metri pătraţi și un spațiu comercial. Radu a mai declarat trei automobile. Are deschise și conturi bancare de 68 de mii de lei și peste 22 de mii de euro. Un alt pretendent la funcția de primar, Constantin Codreanu, a obţinut din salariul […] Record Andrei Năstase nu câştigă nici un ban de doi ani şi vrea să candideze la funcţia de primar al Capitalei. Lista declaraţiilor de avere apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.