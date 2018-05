Rusia, sub ameninţarea Statului Islamic!

11:30

Iata in ce zodii sunt nascute femeile superbe prin gratia si sensibilitatea lor: Pesti Barbatul care isi doreste o viata linistita, relaxata, trebuie sa aiba alaturi o femeie nascuta in zodia Pesti. E atat de calma si de calda incat se va topi de dragul ei. Nativa aceasta este delicata, senzuala, dulce si plapanda, are o privire patrunzatoare, care te atinge pana in maduva oaselor. Are multa incredere in sine, lucru care e pe placul barbatilor. Femeia Pesti este sensibila, foarte iubitoare, romantica, grijulie si afectuoasa. Rac O femeie de casa, harnica, buna gospodina, dar in acelasi timp si o buna amanta. Are un har aparte de a-i face viata frumoasa celui de langa ea. Este foarte sensibila si are nevoie la randul ei de multa grija, de afectiune. Pe care o va intoarce inzecit partenerului. Este foarte romantica, foarte grijulie, afectuoasa si tandra. Este incantatoare atat prin inocenta ei, cat si prin misterul de care se inconjoara. Balanta Te copleseste cu privirea sa suava, te cucereste definitiv cu eleganta sa, cu gingasia sa. Femeia Balanta este foarte frumoasa, de la forma trupului, la textura pielii, pana la miscari, totul este de o senzualitate iesita din comun. Reuseste sa dea peste cap inima chiar si a celui mai pretentios barbat. Ii place sa fie admirata, iar atunci cand stie ca este privita se transforma parca devenind si mai senzuala, mai cuceritoare, potrivit ele.ro.