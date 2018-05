Raportul Procuraturii Generale, examinat în Parlament

14:10

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici a prezentat mediului de afaceri din Austria oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova, comunică Politics.MD. În mod special, Chiril Gaburici a vorbit despre facilitățile acordate rezidenților zonelor economice libere, parcurilor industriale și parcului IT, atragerea investițiilor austriece în economia moldovenească și impulsionarea relațiilor comercial-economice între Republica Moldova și Republica Austria.Chiril Gaburici le-a sugerat investitorilor din Austria să utilizeze oportunitățile pentru investiții profitabile în industrie, infrastructură, agricultură și IT. „Încurajăm participarea companiilor austriece în activitatea zonelor economice libere, parcurilor industriale din Republica Moldova și parcului IT „Tekwill”, care oferă condiții atractive pentru investitori străini.