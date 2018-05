Clubul de dans sportiv „Codreanca” aniversează 45 de ani de la fondare. La eveniment au participat sportivi din 41 de țări

12:40

Pentru al 8-lea an consecutiv, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice organizează Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru şi Film „Class Fest”. Ediţia din acest an va reuni pe scenele profesioniste din capitală actori de teatru şi nu numai din peste zeci de ţări din întreaga lume. Astfel, în perioada 30 aprilie - 5 mai, pe scenele teatrelor din capitală vor evolua peste o sută de tineri actori din 13 ţări. Spectacolele din cadrul festivalului abordează diverse teme, ce vizează politica, relațiile conjugale, crizele familiale, violenţa, războiul, teroarea, iubirea etc., tratate în dramaturgia scriitorilor Eugene Ionesco, William Shakespeare, Samuel Beckett, Brandon Thomas, Vasili Sigarev, Maxim Gorki ş.a. Producţiile teatrale vor fi prezentate în următoarele săli: Teatrul Naţional „Eugene Ionesco”, Teatrul de Revistă „Ginta Latină”, Teatrul Naţional „Satiricus I. L.