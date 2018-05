Contractele de credit vor conține clauze ce ţin de dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de consumator

16:40

Un bărbat din Vulcănești, cu arsuri grave, a fost adus în această dimineață la Chișinău cu un elicopter SMURD Galați. Bărbatul în vârstă de 27 de ani, care a suportat arsuri pe toată suprafața corpului a avut nevoie să fie adus la Chișinău în siguranță, pentru a fi internat la Spitalul Clinic de Traumatologie și […] The post Un bărbat din Vulcănești, cu arsuri pe toată suprafața corpului, adus la Chișinău cu un elicopter SMURD Galați// VIDEO appeared first on Moldova.org.