Victor Ciobanu: Andrei Năstase, unicul candidat antioligarhic, se va bate cu Silvia Radu care e o bulă de săpun umflată artificial de guvernare

Un clasament publicat de revista Forbes arată că Simona Halep a incasat in primele luni ale anului suma de 2.260.298 de dolari. Clasamentul mai arată că Simona Halep este depasita in acest top de Caroline Woznicki. Daneza, chiar sportiva care a invins-o pe Halep in finala de la Australian Open, a castigat in prima parte a anului 3.344.879 de dolari. Tot in clasamentul realizat de Forbes a fost inclusa si Naomi Osaka. Aceasta a avut castiguri in valoare de 1.624.038 Dolari in primele patru luni ale anului 2018. Simona Halep isi va mari incasarile dupa ce va participa la turneul de la Madrid, unde a fost desemnata castigatoare in 2016 si 2017.