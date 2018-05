VIOLENŢE la Paris de 1 mai. Peste 1200 de oameni mascați au distrus zeci de mașini și magazine

09:50

Casele de pariuri au dat o notă reprezentanților Eurovision din Moldova Moldova are toate șansele să intre în finala Eurovision, care va avea loc în data de 12 mai la Lisabona, Portugalia. O spun casele de pariuri, care au făcut lista țărilor favorite pentru finală. Reprezentanții țării noastre, trupa DoReDoS, vor interpreta piesa "My Lucky Day" în cea de-a doua semifinală. Potrivit caselor de pariuri, dintre ţările care vor urca pe scenă în data de 10 mai, sînt favorite Ucraina, Rusia, Australia, Suedia, Norvegia, Olanda, Danemarca, Polonia și Ungaria. Din păcate, pariorii nu cred în șansele trupei The Humans, care va reprezenta România. În prima semifinală, care va avea loc în data de 8 mai, favorite sînt Israel, Cehia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Cipru, Belgia, Austria, Armenia și Finlanda. Ediția din acest an va avea loc la Lisabona după ce anul trecut concursul a fost cîștigat de interpretul portughez Salvador Sobral. Tot atunci, reprezentanții Moldovei, trupa SunStroke Project, au ocupat locul trei, cel mai bun loc din istoria participării țării noastre la Eurovision, cu piesa "Hey, Mamma!". Reprezentanții mai multor țări participante au făcut astăzi primele repetiții pe scena de la Lisabona. Printre ei, și interpreta din Rusia, Iulia Samoilova. Iulia Samoilova trebuia să reprezinte Rusia la ediția de anul trecut, de la Kiev, însă serviciul de informații ucrainean i-a interzis accesul pe teritoriul țării pe motiv că ar fi intrat ilegal în Crimeea, anexată de Rusia. Din acest motiv, s-a decis ca Samoilova să participe în acest an. Și reprezentanții Romîniei, trupa The Humans, au urcat astăzi pentru prima dată pe scena Eurovisionului. Alexandr Rybak, artistul care a cîștigat ediția din 2009 a Eurovisionului cu piesa "Fairytale", revine pe scena concursului cu melodia "That's How You Write A Song".