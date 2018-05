Un pensionar a dat statul în judecată pentru furtul miliardului: Despăgubirile cerute

09:10

Un tânăr din Moldova, în lista 30 under 30 a revistei Forbes România Moldoveanul Teodor Scorpan, în vârstă de 27 de ani, fondatorul aplicației Baro.io, specializată în automatizarea campaniilor de marketing digital a fost inclus în lista Forbes România, „30 sub 30”, în care se regăsesc cei mai de succes tineri. Aplicația, fondată în 2016 alături de francezul Axel Le Borgne are la bază un proces de automatizare a campaniilor online create pe rețeaua socială, pornind de la crearea propriu-zisă și până la gestionarea lor. Acest procedeu eficientizează în mod considerabil volumul de muncă din departamentele de marketing și nu numai, scrie realitatea.md. Teo a studiat Administrarea Afacerilor în Minnesota (SUA), însă după terminarea studiilor, a decis să se reîntoarcă pe meleagurile natale: „Părinții mi-au zis că sunt multe oportunități și la noi acasă. Eu fiind pasionat de IT, care poate fi făcut din orice colț al lumii, am acceptat“. Ideea lansării start-up-ului a venit de pe vremea când Teo lucra deja la o aplicație mobilă, care urma să fie promovată în social media. Sursă: realitatea.md Record Un tânăr din Moldova, în lista 30 under 30 a revistei Forbes România apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.