FOTO | Mănăstirea Humor, una dintre cele mai importante ctitorii ale evului mediu moldovenesc

13:15

Această legume miraculoasă are un conținut foarte sărac în grăsimi saturate și colesterol (tinde către zero), fiind un aliment ideal în dietele de slăbire. Este foarte bogat și în vitamina C, acid folic, vitaminele A, B1, B2. B3, B6, fier, magneziu, calciu, potasiu și zinc și este nimeni alta decât, broccoli.