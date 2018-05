Străzile din Capitală prind viaţă! Fiecare a treia stradă a fost reparată, iar pe mai multe drumuri a fost aplicat marcajul rutier

12:50

Topirea unui gheţar de mărimea Marii Britanii ameninţă să scufunde mai multe oraşe de coastă Oamenii de ştiinţă se tem că topirea unui gheţar din Antarctica, de mărimea Marii Britanii, va inunda complet ţărmul Regatului Unit, iar oraşele de pe coastă vor ajunge sub nivelul mării. Experţii din Marea Britanie şi Statele Unite vor demara cea mai mare misiune comună din ultimii 70 de ani pentru a afla pentru cât timp Gheţarul Thwaites, cu o suprafaţă de 300.000 de km pătraţi, va rezista la actualele dimensiuni, scrie adevarul.ro. O flotă întreagă formată din nave de cercetare, submarine, avioane şi peste 80 de oameni de ştiinţă se vor stabili, peste doar câteva luni, într-o bază de cercetare din vestul Antarcticii după ce primele indicii sugerează că întreaga structură s-ar putea prăbuşi în următorul deceniu. Experţii sunt de părere că desprinderea din calota glaciară a Gheţarului Thwaites, împreună cu gheţarul aflat în vecinătate, Pine Island, doi dintre cei mai mari gheţari ce se află într-o retragere pe continentul îngheţat, ar putea determina creşterea nivelului mării cu peste 1 metru. În plus, aceştia consideră că desprinderea celor doi gheţari ar putea determina prăbuşirea întregii calote glaciare din vestul Antarcticii, ceea ce ar însemna creşterea nivelului mărilor cu peste 3 metri. Modelele climatice sugerează că o creştere a nivelului mării cu cel puţin 2 metri va schimba în mod drastic zona de coastă a Marii Britanii, cu oraşe precum Hull, Petersborough, Portsmouth şi chiar părţi din estul Londrei ajungând complet sub nivelul mării. Conducătorii ştiinţifici ai acestei misiuni, ce include specialişti din Marea Britanie de la Natural Environment Research şi din Statele Unite de la National Science Foundation (NSF), au afirmat că „există motive întemeiate” pentru a considera că odată ce Gheţarul Thaites va începe să se retragă, acest proces va fi ireversibil. Scott Borg, directorul adjunct al National Science Foundation pentru ştiinţele geologice, a declarat „Ce se întâmplă în Antartica, nu rămâne în Antartica”. „Thwaites are potenţialul de a afecta nivelul mării pe întreg globul. Umanitatea nu-şi poate permite să aştepte”, a completat acesta. Proiectul, ce se va desfăşura pe o perioadă de cinci ani, va fi una dintre cele mai impresionante misiuni desfăşurate în Antarctica. La peste 1.500 de km distanţă de cea mai apropiată bază permanentă, oamenii de ştiinţă ce vor lua parte la acest proiect se vor confrunta cu poate cele mai dure condiţii climatice de pe planetă. Misiunea de cercetare va trebui să transporte peste 200 de tone doar de echipament ştiinţific, cu care vor sonda stabilitatea gheţarului. În plus, oamenii de ştiinţă vor folosi şi mai multe foci, pe care le vor echipa cu senzori plus un mini-submarin cu care vor explora partea scufundată a gheţarului. În prezent, la nivel global, nivelul mării creşte în fiecare an cu 3,2 mm, iar expeţii avertizează că în următorul secol ne vom confrunta cu o creştere totală de 1,5 -2 metri. „Anul acesta nu ne confruntăm cu o situaţie de urgenţă, dar sunt foarte mulţumit că am demarat acest proiect în […] Record Topirea unui gheţar de mărimea Marii Britanii ameninţă să scufunde mai multe oraşe de coastă apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.