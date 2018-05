Ce averi declară candidații la funcția de primar al municipiului Bălți

Ce averi declară candidații la funcția de primar al municipiului Bălți În cursa electorală pentru funcția de primar al mun. Bălți au fost înregistrați opt candidați. Este vorba despre: Arina Spătaru, Alexandr Usatîi, Pavel Verejanu, Nicolai Grigorișin, Sergiu Burlacu, Elena Grițco, Simion Guțu și Oleg Topolnițki. Toți candidații au depus la Comisia Electorală Centrală declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017. Potrivit ZdG, iată ce găsim în ele: Arina Spătaru, candidata propusă de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, susține că începând cu anul 2012 a ocupat funcția de director a propriei sale întreprinderi „ARINA S”, unde, în anul 2017 a primit un salariu de 21 de mii de lei. Tot în anul trecut, Arina Spătaru a primit indemnizații pentru copii de peste 7000 de lei. Spătaru susține că familia sa deține patru terenuri extravilane, un apartament cu o suprafață de 48 m.p., o casă de locuit (196.2 m.p.), un spațiu comercial (195.1 m.p.) și un garaj (69.3 m.p). Alexandr Usatîi, candidatul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din R. Moldova”, indică în declarația sa pentru anul 2017 un salariu total de 60 de mii de lei, obținut de la Fundația de binefacere „Soluția” și 1.800 de lei pentru funcția de consilier local. Usatîi declară două terenuri intravilane, un garaj (25.2 m.p.) și 1/5 cotă parte dintr-un apartament (52.8 m.p.) și dintr-o casă de locuit (317.6 m.p.) . Usatîii susține că este proprietarul unui Renault Megane, fabricat în anul 2008 și cumpărat în anul 2015 cu 5000 de lei. Candidatul PSRM la funcția de primar al mun. Bălți mai deține și un cont bancar cu circa 70 de mii de lei din care obține o dobândă de 7,5 la sută. Pavel Verejanu, candidatul propus de Partidul Politic „ȘOR”, declară pentru anul 2017 un salariu de peste 10 mii de lei și indemnizații de 5.500 de lei. Totodată, Verejanu spune că, în anul 2017, la ziua sa de naștere a primit aproape 20 de mii de lei. În declarația sa de venituri și interese personale, acesta indică și un teren intravilan. Apartamentul cu suprafața de 101,8 m.p. și automobilul Mercedes E200 sunt indicate pe numele soției, care în anul 2017 a înregistrat venituri de sute de mii de lei. Pavel Verejanu este consilier în cadrul Primăriei mun. Orhei din 29 iunie 2015. Nicolai Grigorișin, candidatul Partidului Politic „Partidul Nostru”, în anul 2017 a primit un salariu de circa 28 de mii de lei și indemnizație unică pentru participarea la ședințele Consiliului mun. Bălți de 1.500 de lei. Acesta declară doar un spațiu comercial (474.6 m.p.) care este înregistrat pe numele soției sale. Grigorișin are două automobile: un Mercedes, fabricat în 1983 și cumpărat în 1994, și un Chevrolet Blazer, fabricat în 1995 și cumpărat în 2001. În prezent, Grigorișin asigură interimatul, după ce Renato Usatîi și-a anunțat demisia din funcție. Sergiu Burlacu, candidatul propus de Partidul Politic „Partidul Unități Naționale”, susține că nu are nimic de declarat decât un venit de doar 1.200 de lei. Sergiu Burlacu este născut pe […] Record Ce averi declară candidații la funcția de primar al municipiului Bălți apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

