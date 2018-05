Benzina și motorina se scumpesc! ANRE a stabilit noi preţuri plafon pentru carburanţi

11:45

Greselile pe care le fac femeile inselate: Incep sa faca investigatii Primul pas gresit pe care tind femeile inselate sa il faca il reprezinta investigatia. Desi in unele cazuri vei fi indreptatita sa faci acest lucru, in altele s-ar putea sa descoperi ca te-ai inselat. Iti poti acuza partenerul de ceva ce nu a facut, dupa care relatia voastra nu va mai fi la fel cum a fost. Iar daca iubitul tau chiar a muscat din fructul oprit, s-ar putea sa il pui in garda inainte de a-l prinde asupra faptului si atunci nu vei sti niciodata sigur. Asadar, nu iti consuma energia investigand fiecare detaliu. Iti vei face mai mult rau decat ai impresia acum. O invinuiesc pe cealalta femeie Nu ai cum sa nu fii suparata cand afli ca ai fost tradata, dar nu trebuie sa lasi aburii furiei sa iti inunde complet mintea. Nu cealalta femeie iti datoreaza fidelitate, ci partenerul tau, asa ca nu are sens sa iti versi frustrarile pe ea. Probabil ca nici macar nu stia de existenta ta, potrivit sanatate.bzi.ro. Incearca sa se schimbe doar pentru a-l pastra Din lista greselilor pe care le fac femeile inselate face parte si dorinta apriga de a se schimba doar de dragul lui. Nu esti tu de vina pentru faptul ca el nu isi poate asuma responsabilitatea pentru relatia voastra de cuplu. Si este evident ca nu te merita. Cred ca il pot schimba Multe femei inselate cred ca partenerul lor a gresit pur si simplu si ca se poate schimba. Adevarul este ca nu va renunta la acest obicei, mai ales daca a facut-o deja de mai multe ori. Nu ai cum sa il schimbi daca aceasta dorinta nu porneste din sufletul lui. Si daca este un barbat afemeiat, cu siguranta nu se bucura prea mult ca i se impune sa renunte la… „viciul” lui. Se gandesc ca a fost o exceptie Printre greselile pe care le fac femeile inselate se afla si cea conform careia infidelitatea partenerului a fost doar o exceptie. Il iarta cu gandul ca a fost o singura data si ca nu se va mai intampla niciodata. Inainte de a accepta aceasta scuza, asigura-te ca partenerului tau chiar ii pare rau de ceea ce a facut. Lasa-l sa iti demonstreze ceea ce simte pentru tine, dar ai grija la decizia pe care o iei. Sa nu o regreti mai tarziu! Iau in calcul conceperea unui copil Este gresit sa crezi ca un barbat nu va mai insela daca va aparea un copil. Nu ar trebui sa te folosesti de un copil pentru a pastra un barbat infidel langa tine. Vei fi dezamagita sa descoperi ca acesta nu va avea sentimente mai puternice pentru tine nici macar daca vei face acest sacrificiu. Se dedica in totalitate partenerului lor Greselile pe care le fac femeile inselate nu se incheie aici. Multe dintre acestea se invinovatesc pentru infidelitatea partenerului si decid sa se implice trup si suflet in procesul lui de cucerire. Renunta la visurile lor si decid sa ii faca pe plac in tot ceea ce el isi doreste. Nu este usor sa treci peste infidelitatea partenerului, dar poti sa scurtezi aceasta perioada de suferinta. Este doar o etapa din viata ta, asa ca nu ar trebui sa ii acorzi mai multa importanta decat are. Gandeste-te bine inainte de a lua o decizie. Nu comite si tu greselile enumerate mai sus!