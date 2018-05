Scrisoarea lui Năstase către directorul unui teatru: Moldova e pe cale de a falimenta. Chiar nu vreți să puneți umărul s-o salvăm?

Candidatul comun al opoziției extraparlamentare de dreapta, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a transmis o scrisoare deschisă unui director de teatru, în care analizează starea lucrurilor din domeniul cultural și nu numai. În context, acesta îndeamnă să pună umărul la salvarea țării. Redăm mai jos mesajul integral al lui Andrei Năstase. Am spus nu o singură dată că în Republica Moldova totul este controlat politic și acolo unde nu te pot distruge altfel, încearcă să te ucidă economic. Mereu ne cramponăm de această realitate. Am căutat o sală potrivită pentru a lansa campania noastră pentru alegeri municipale, dar ne-am lovit de un zid economic pe care nu avem cum să-l trecem din cauza prețurilor exorbitante la chirie. Ne-am dorit mult să ne lansăm în campanie, prezentându-ne programul elaborat de specialiști marcanți în diverse domenii, într-o sală la care să aibă acces toți cei interesați. Printre alte posibilități ne-am gândit și la sălile de teatru și de concerte din municipiu. Dar directorii acestora ne-au refuzat „elegant” din diverse motive, inclusiv prin a ne cere o chirie de 30.000 lei pentru două ore! Evident, Platforma DA nu dispune de asemenea resurse din simplul motiv că își construiește activitatea onest, beneficiind doar de cotizațiile de membru și donații ale cetățenilor care nu mai doresc să trăiască într-un țarc oligarhic. Asemenea taxe pentru chirie pot fi achitate doar de formațiuni politice care au furat din banii publici milioane și chiar miliarde! Banii care ar fi putut ajunge și la oamenii din teatrul Dvs, Domnule Director. Nu-i bai. Noi am reușit să realizăm un eveniment de zile mari, cu Oameni mari și buni, inclusiv de teatru. Cultura, arta, lecturile sunt parte din mine. M-am alimentat mereu din ele și port un mare respect minților luminate, talentelor cuminți și celor dezlănțuite, în general oamenilor capabili să-și sacrifice totul în numele vocației artistice. Voi susține mereu și neclintit cultura noastră dincolo de simpatiile și antipatiile politice sau geopolitice ale celor care o reprezintă și cred că instituțiile de cultură sunt primul bastion al unui popor care trebuie depolitizat. Categoric și fundamental. Directorii teatrelor, ai sălilor de concerte etc. nu trebuie să cerșească bani, beneficii, facilități de la factorul politic, de la puterea politică, ci să beneficieze de condiții optime pentru a se dezvolta, a crea, a aduce în Republica Moldova evenimente artistice de anvergură, a avea acces la investiții importante. Dar deocamdată avem nevoie de susținere reciprocă, căci obiectivele pentru care luptă echipa mea, Platforma DA, nu sunt obiective înguste de promovare a unui partid, ci, într-o strânsă colaborare cu alte forțe politice anti-oligarhice, sunt chezășia eliberării Republicii Moldova din captivitatea ce sufocă orice proces democratic, orice intenție de a ne ralia la civilizația europeană, la procesele culturale mondiale. Da, știu, domnule director, cu cei 30.000 de lei ați fi putut să achitați niște servicii și chiar să mergeți cu familia în vacanță. Și asta ar fi firesc într-o țară prosperă. Dar acum Moldova e pe cale de a falimenta, de a sucomba ca stat, de a dispare între faldurile veșmintelor bătute cu Swarovsky ale unui proxenet penal și politic perfid. Chiar nu vreți să puneți umărul s-o salvăm?

