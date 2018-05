Soroca: O fetiță de 11 ani s-a înecat într-un bazin cu apă

14:10

Aterizare de urgență la Moscova a unui avion militar IL-38 Aterizare de urgență la Moscova. Un avion militar IL-38, care aparține Air Force India a efectuat o aterizare riscantă pe aeroportul Jukovsk, după ce piloții au semnalat o defecțiune la sasiul din față. Inainte de aterizare avionul s-au rotit pret de cateva ore deasupra aeroportului pentru a consuma tot combustibilul, informează protv.md. In imaginile aparute in presa rusa se vede ca aeronava militara a ajuns pe pista pe burta. La far locului erau mai multe echipaje de pompieri si ambulante. Nimeni din cele 7 persoane aflate la bord nu a avut de sufeit. Incidentul s-a produs in momentul in care aeronava efectua testarea tehnica iar pilotii erau experimentati. Acum ei urmeaza sa fie decorati pentru ca au evitat producerea unei tragedii. Sursă: protv.md Record Aterizare de urgență la Moscova a unui avion militar IL-38 apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.