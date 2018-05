Ce noroc să fii român… talentat și înstărit: Ciprian Marica, în topul mondial al fotbaliștilor care provin din familii bogate

10:45

Gemeni Nativul Gemeni este atât de dual, încât și în pat pare a fi două persoane diferite în același timp. Ba iubește cu foc, ba este o persoană rece și instabilă. Uneori, încearcă să domine forțând nota, iar acest lucru poate să îl dezamăgească pe partener. În plus, are tendința să exagereze, lucru care nu îl avantajează absolut deloc. Poate ar fi mai bine să își găsească starea potrivită cu ajutorul preludiului. Rac Nativul Rac este un om atât de sensibil, încât în timpul unei partide de amor, va face tot posibilul să îi spună partenerul cât de mult înseamnă pentru el și cât de intens trăiește clipa. Dacă are parte de o persoană la fel de sensibilă, s-ar putea să existe acea conexiune, însă dacă are în brațe o fire vulcanică, aceasta se va plictisi de îndată ce îi aude șoaptele și dulcegăriile. În plus, nu se concentrează pe moment, ba chiar gândul îi zboară în altă parte. Fecioară Este poate cel mai plictisitor nativ, deoarece nu se gândește aproape niciodată la sex. Pur și simplu, înainte de a face dragoste, pune în balanță avantajele și dezavantajele și analizează fiecare detaliu cu minuțiozitate. Este o persoană mai rece când vine vorba de contactul fizic și vede dragostea ca pe o înțelegere între parteneri, atât cât să le meargă bine amândurora. În plus, este atât de egoistă, încât rar acceptă să își ofere trupul ca pe o ofrandă, scrie clickpentrufemei.ro. Capricorn Nativul Capricorn va face dragoste pentru că așa trebuie, mai mult de nevoie, nu pentru că așa simte. Întotdeauna va avea o doză de rațiune, chiar și când iubește și nu se va lăsa niciodată pradă instinctului. Este o fire care analizează totul dinainte, ba chiar are în minte cum se va desfășura fiecare clipă în parte. Se poate spune că preferă să fie pregătit, pentru ca nimic să nu îl ia prin surprindere. Și atunci...unde mai e plăcerea? Pești Sensibil și timid, nativul Pești o poate da în bară rău de tot când vine vorba de sex. De aceea, ar fi indicat să își ia energia dintr-un pahar de vin roșu, altfel e posibil să se facă de rușine față de partener. Îi place să facă dragoste, însă are mereu acea teamă de persoana cu care se iubește. Are o nesiguranță pe modul în care arată și nu știe dacă se va ridica la nivelul așteptărilor.