Liderul protestatarilor ameni Nikol Pașinian a cerut demonstranților să revină pe străzi pentru a monitoriza votul de astăzi din Parlament

Statele Unite nu caută să scoată de pe piață gigantul rus Rusal prin impunerea de sancțiuni, a spus ministrul american al finantelor Steven Mnuchin, dar propietarul care detine majoritatea acțiunilor, Oleg Deripaska va trebui să îți reducă numarul de acțiuni. In opinia demnitarului american, Deripaska ar trebui să dețina mai puțin de 50 % din acțiuni, iar convorbirile cu compania, legate de evitarea sancțiunilor impuse au fost, potrivit lui Mnuchin „încurajatoare”. In aprilie, Trezoreria americana a anuntat sancțiuni împotriva companiei ruse Rusal, in baza legii care să pedepsească amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016. Deripaska a fost identificat de Trezoreria americană drept un apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Rusal a cerut Trezorieiei saptamina trecută, sa fie scoasă din lista companiilor sancționate de Statele Unite.