CUM decurge viața unei românce, profesoară la 31 de ani la una dintre cele mai bune universități din lume

Originară din Sibiu, Raluca Ada Popa a fost declarată, în 2009, cea mai bună studentă din lume la informatică, premiu urmat şi de alte distincţii: premiul pentru cea mai bună teză de doctorat şi pe cel pentru cel mai bun tânăr profesor, ultimul fiind obţinut chiar la începutul acestui an, scrie Adevărul. Primul contact cu ştiinţele exacte l-a avut încă din copilărie, când a realizat că este atrasă în mod special de matematică, prima ei mare iubire, şi de fizică. Chiar dacă şcoala, unde a avut nota 10 pe linie, a fost pe primul plan, Raluca îşi aminteşte amuzată de boacănele pe care le făcea în faţa blocului alături de alţi copii. „ Îmi amintesc cu haz că aveam multe idei creative când eram copilă, dar care mă băgau des în bucluc. Îmi plăcea să organizez şi să conduc diverse «campanii» cu ceilalţi copii. De exemplu, am decis că avem nevoie de un parc lângă blocul nostru, aşa că am adunat nişte copii şi am scos grădina vecinei, înlocuind-o cu roci şi scânduri, plus un tobogan improvizat. O altă «campanie» condusă de mine a dus la inundarea pivniţei blocului. Că doar voiam şi noi să avem o piscină“, s-a amuzat Raluca. Câţiva ani mai târziu, la liceu, ea a făcut cunoştinţă cu informatica. Iar asta avea să-i schimbe practic viaţa. Deşi pasiunea pentru matematică şi fizică a rămas neschimbată, informatica a luat prim planul, devenind „marea ei iubire“. Facultatea la MIT A urmat facultatea, la celebra Massachusetts Institute of Technology (MIT), iar anii studenţiei au fost şi cei mai frumoşi. În 2009, Raluca avea să primească premiul pentru cel mai bun student din informatică din lume, CRA Outstanding Undergraduate Award. Şi n-a fost singurul premiu. Ulterior, ea şi-a continuat studiile la MIT, unde a terminat masteratul şi doctoratul. Şi tot atunci a fost răsplătită cu premiul Sprowls, care se acordă anual celei mai bune teze de doctorat din informatică la MIT, în 2014.

