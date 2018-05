Ziua Muncii: Traficul rutier, perturbat în centrul capitalei, în legătură cu organizarea unor evenimente

14:30

Iata in ce zodii sunt nascute femeile care vor imbraca rochia de mireasa in aceasta vara: Taur In acest moment, nimic nu anticipeaza ce are sa ti se intample cat de curand. Practic, tu, cea care ai calculat intotdeauna de doua ori inainte de a lua o decizie, te vei indragosti rapid si, mai mult decat atat, vei decide ca persoana aceasta minunata pe care abia ai intalnit-o trebuie sa iti ramana alaturi toata viata. Sunteti amandoi bucurosi de efuziunea cu care traiti aceste clipe, astfel ca va veti lua de mana si va veti spune un DA cat se poate de sincer. Fecioara Traiesti emotii intense in acest moment, asa cum probabil ca nu ai mai simtit de ceva vreme. Toata aceasta bucurie mare te determina sa iti cauti o pereche de nasi, pentru ca in aceasta vara ai de gand sa imbraci rochia de mireasa. Visai de multa vreme la aceasta clipa si parca nici tie nu iti vine sa crezi ca a sosit. Porneste rapid in aventura organizarii unei nunti de vis! Cauta restaurantul, alege invitatiile! Sunt multe de facut, asa ca nu mai pierde timpul! Varsator Esti de parere ca ai asteptat deja prea mult sa fii ceruta in casatorie, asa ca faci tu acest pas. Iar partenerul nu pare deloc deranjat de initiativa, astfel ca stabiliti pe loc data nuntii. Abia de acum incep emotiile puternice. Iti doresti un party asa cum n-a mai existat, astfel ca porneste o adevarata agitatie pentru organizarea nuntii. Nimic nu pare sa te doboare. Esti atat de fericita de ceea ce urmeaza sa ti se intample incat visezi cu ochii deschisi, potrivit ele.ro.