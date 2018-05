„Minciunile de la meteo” ar putea fi sancționate conform legii. O țară își propune să lupte cu informațiile false despre starea vremii

11:40

O echipă de tineri compusă din studenți și absolvenți ai Universității Tehnice din Moldova a câștigat ultima ediție a hackathonului Garage48, care a avut drept scop punerea în aplicare a celor mai inovative idei în antreprenoriat și IT. Juriul competiției a considerat că ideea echipei The Comics - crearea unor benzi desenate personalizate pentru copii, cu tematică științifică, - a meritat titlul de cel mai bun proiect din acest an.